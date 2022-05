Hulp voor plaatsgenoten met mobiliteitsprobleem in Altena

Er is weinig geschikt vervoersaanbod voor deze groep mensen, aldus Trema. Via het zogenoemde ANWB AutoMaatje-platform kunnen vrijwilligers met een eigen vervoersmiddel aangeven dat ze tegen een bescheiden kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten willen vervoeren.

Onderzoek naar haalbaarheid

Burgemeester en wethouders besloten begin vorig jaar om een onderzoek naar de haalbaarheid te doen, naar aanleiding van een PvT-motie. Het bus- en buurtbusnetwerk in Altena rijdt niet frequent en daardoor hebben mensen moeite om naar bijeenkomsten te gaan. Bovendien kent AutoMaatje een deur-tot-deur-systeem, in tegenstelling tot de vaste routes van het netwerk. Daarnaast blijkt het goedkoper dan het ‘deeltaxi deur-tot-deurvervoer’ voor mensen zonder Wmo-indicatie.

Wie AutoMaatje wil worden, is welkom op de voorlichtingsavond op 30 mei van 19.00 tot 20.30 uur in het Vlechtwerk in Werkendam, of op 1 juni van 19.00 tot 20.30 uur in Wijkestein in Wijk en Aalburg.