Huis vol papegaaienpoep, rotte lucht en dode muizen, maar vrouw hoeft dieren niet in te leveren

Ouderwets tekenen en kleuren tijdens het Hoffesti­val

Jong en oud in Dordrecht kon afgelopen weekeinde onder prima weersomstandigheden het Hoffestival beleven. Het festival memoreerde dat 450 jaar geleden twaalf Hollandse steden stiekem samenkwamen in het Hof in Dordrecht. Dit op uitnodiging van Willem van Oranje. Het wordt gezien als de geboorte van een vrij, onafhankelijk Nederland.

9:02