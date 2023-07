Hotel Bellevue komt te koop: ‘Tijd om het stokje over te dragen’

interview Met pijn in het hart vroeg Ad Janssen het faillisse­ment van Bellevue aan: ‘Natuurlijk is dit een afgang’

Het sprookje van hotel en restaurant Bellevue in Dordrecht, waar exploitant Ad Janssen sinds 2006 in geloofde, is uit. Met pijn in het hart gooide hij de handdoek in de ring en vroeg het faillissement aan.