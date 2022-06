Hotel aan Vrieseplein in Dordrecht ‘gaat er écht komen’, maar ik ben er nog niet van overtuigd

Zwemmen voor Oekraïne in Dordrecht

Zwemmers uit Dordrecht en zusterstad Varna in Bulgarije duiken, net als in 2019, het water in voor het goede doel. De zwemuitwisseling staat dit jaar in het teken van Oekraïne. In beide steden wordt gezwommen om geld op te halen voor medische (nood)hulp aan de stad Charkov - net als Dordrecht een zusterstad van Varna.

28 juni