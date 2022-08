Horecaondernemer Dries heeft volle terrassen, maar betaalt hoofdprijs: ‘Wat blijft er over van onze omzet?’

Op lichtkunst-festival ontdekken hoe groot de rol van water is

Met lichtprojecties en kunstwerken klimaatverandering zichtbaar maken, dat is wat het Tij Festival in november wil doen in Dordrecht. Dat het van 17 tot met 20 november wordt gehouden is niet toevallig: in die periode in 1421 overspoelde de Elisabethsvloed de stad.

1 augustus