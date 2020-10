Horeca op slot? Deze Dordtse ondernemers gaan niet bij de pakken neerzitten

Daten met een dragqueen: Michael en Bram vertellen over hun geluk én de vooroorde­len

18 oktober Ze zijn nog steeds tot over hun oren verliefd, Zwijndrechters Michael Jansen (33) en Bram Andriesse (29). Maar die weg naar liefde was niet altijd even gemakkelijk. Vrachtwagenchauffeur Bram groeide streng reformatorisch op. En toch viel hij keihard voor Michael, die in de weekenden vaak dragqueen is. ,,Ik ben wat ik ben, of anderen het daar nou mee eens zijn of niet.”