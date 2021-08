Hoogbejaarde man (90) werd aan de deur beroofd: ‘Elke euro is meegenomen’

Eerste ‘stoplicht­week­end’ in Dordtse horeca zit er op: ‘Vooral mensen kennis laten maken’

15 augustus Zeven horecazaken in het centrum van Dordrecht experimenteerden dit weekend voor het eerst met een stoplichtsysteem. Dat geeft bezoekers vooraf inzicht in de eventuele drukte bij een café of restaurant. ,,We hebben nu vooral mensen enthousiast gemaakt.’’