Hoofdrolspelers Dordtse makelaarszaak: ooit ‘vrienden’, nu grote vijanden

Makelaar X (45) uit Dordrecht:

‘Ik leefde in een Netflixserie’

,,Ik ken de roddels in de stad. Maar ik heb Ad niet binnengehaald en al zeker niet om mijn zakenpartner te bedreigen en geld af te persen. Ik heb nooit één steen aan of voor hem verhuurd.



,,Mijn geld is nu op, ik leef onder politiebescherming, ben moe, kapot en loop bij de traumapsycholoog. En het kan mijn naam flink schaden in het vastgoed, als dat al niet gebeurd is.