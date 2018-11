Honderden mensen tekenen condoleanceregister in Breda doodgestoken ‘Paultje’

De club heeft het wedstrijdshirt van ‘het kind van de club’ met rugnummer 5 ingelijst aan de wand gehangen. Zaterdagmiddag speelde hij nog een wedstrijd voor DFC. Zijn rugnummer wordt nooit meer aan iemand uitgegeven, zei trainer Danny Slegers eerder deze week al.



De linkspoot uit het eerste elftal van de Dordtse voetbalclub werd in de nacht van zaterdag op zondag in Breda doodgestoken, na een avondje stappen. Toen hij en zijn vriendengroep op een taxi terug naar Dordrecht stonden te wachten zagen ze dat een Bredanaar (36) iemand een klap gaf. Toen zij hem daarop aanspraken, kwam de man hun kant op en stak Pluijmert neer. Hij overleed kort daarna. De Bredanaar zit sindsdien vast op verdenking van doodslag.



Woensdagavond was er een besloten bijeenkomst, ook in de kantine, waarbij het lichaam van Pluijmert lag opgebaard in de kantine. Ook toen was de belangstelling groot. De uitvaart van ‘Paultje’, zoals de Dordtenaar door zijn vrienden werd genoemd is zaterdag. Alle wedstrijden van DFC op die dag zijn afgeblazen.