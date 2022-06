Honderden mensen genieten van pinksterontbijt in Grote Kerk van Dordrecht

Dordtena­ren fantaseren over wandelrond­je langs het Wantij: ‘Horeca, zwemmen en plekje voor standbeeld’

Lekker, een rondje wandelen om het Wantij. Vanaf de Prins Clausbrug langs Kinepolis naar Villa Augustus, over de Prins Hendrikbrug en dan over de noordelijke oever via de landtong naast de insteekhaven over een nieuw bruggetje weer terug naar de Prins Clausbrug.

2 juni