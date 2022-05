Hondenspeelveldje langs de Noordendijk verdwijnt bijna: ‘Hebben dit destijds al aangegeven’

Het hondenspeelveld aan de Noordendijk in Dordrecht, ter hoogte van het oude regiokantoor, verdwijnt over iets minder dan drie weken. Voor hond en baasje niet leuk, aangezien er al weinig losloopgebieden in en rondom het centrum zijn.

Vanaf week 24 is het speelveld weg. ,,Mijn speelveldje weg en geen alternatief in de omgeving? Wij, bijna centrumhonden, willen af en toe ook lekker los kunnen rennen’’, schrijft een baasje namens haar hond Adala op Twitter. ,,Is er geen plekje voor ons te maken op de Stadswerven?’’

Het speelveldje werd drie jaar geleden geïntroduceerd als ‘tijdelijke hondenspeelplaats’, laat een gemeentewoordvoerder weten. ,,Het veld werd aangelegd met het idee om totdat het oude regiokantoor was omgebouwd tot appartementencomplex Volt, te laten liggen. Het complex is nu opgeleverd, dus vervalt het speelveld over tweeënhalve week. Dit hebben we destijds aangegeven, maar we begrijpen natuurlijk dat dit vervelend is en dat mensen dat misschien niet meer weten.’’

Heroverwegingen

Aan het einde van het jaar wordt het huidige hondenbeleid weer tegen het licht gehouden. ,,Dan kijken we naar wat we aan plaatsen hebben en wat er per wijk mogelijk is.’’ Inwoners staat het vrij om zelf opties aan te dragen.

Waar de hond los kan lopen of waar een speelveld is, is te zien op de ‘hondenuitlaatkaart’ op de website van de Gemeente Dordrecht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.