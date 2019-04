Hommeles bij D66: ‘Bestuursverkiezing gekaapt door leden die lidmaatschap cadeau kregen’

Onwenselijk

,,Dit is een onwenselijke toepassing (oneigenlijk gebruik) van de bevoegdheid tot het uitdelen van lidmaatschappen’’, aldus de onderzoekscommissie. Een cadeaulidmaatschap geldt een jaar en is bedoeld om mensen met sympathie voor de partij over de streep te trekken, waarna ze kunnen kijken of ze zich thuis voelen. Het aantal van 25 nieuwkomers was in die periode een kwart van alle nieuwe D66-leden in heel Nederland. Niet bekend is welk D66-lid de lidmaatschappen heeft uitgedeeld.