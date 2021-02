Hoge waterstanden en de Biesbosch: een onafscheidelijk duo

COLUMN Het enige juiste advies, ‘verpakt’ in voetbal­taal

17 februari Twee keer heb ik het gelezen, dat interview in deze krant met Sjoerd Vollebregt, voorzitter van de Economic Development Board (EDB). Wat dat is, de EDB? Tja, een soort adviescommissie eigenlijk. Een club van mensen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap, aangevuld met wat wethouders en een burgemeester uit de regio die, door kennis en ‘krachten’ te bundelen, de Drechtsteden in sociaal-economische zin naar een hoger plan willen tillen.