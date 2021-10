Hoe kopers het verschil maken in de gekte op de huizenmarkt: ‘Door de brief gunden ze het aan ons’

De huizenjacht is voor veel kooplustigen om moedeloos van te worden. De woningmarkt in de Drechtsteden kookt, net als in veel andere gebieden, over. Maar naast alle ellende over vergeefse biedingen, zijn er ook succesverhalen. ,,Ik schreef de verkopers een brief met een foto van ons. Dat maakte het verschil.’’