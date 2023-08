Hoe koningspython Antonio ontsnapte: ‘Hij kon terug naar zijn terrarium, maar koos voor leven in de stad’

Update ‘Baasje’ van in kringloop­win­kel aangetrof­fen koningspy­thon meldt zich dag na vondst

De eigenaar van de koningspython die in het sorteercentrum van kringloopwinkel Opnieuw & Co is aangetroffen, heeft zich donderdag gemeld. Personeelsleden troffen het beest woensdag aan, tussen de kleding. ,,We dachten eerst dat het een speelgoedslang was. Nou, dat was niet het geval.’’