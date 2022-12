Hoe een partij zich vakkundig ‘dood-ruziet’

Kortslui­ting in stekker­doos veroor­zaakt woning­brand

In een woning aan de Groen van Prinstererweg in Dordrecht heeft in de nacht van maandag op dinsdag kortstondig brand gewoed. Kortsluiting in een stekkerdoos onder een bed zou de oorzaak zijn geweest, aldus een woordvoerder van de brandweer.

10:23