Hoe een mislukte cokedeal rondom zakenman Alex R. een hele regio teistert: ‘Dit moet stoppen’

In de woning van R. en zijn partner in De Boezem in Alblasserdam ontplofte zaterdagochtend vroeg een explosief. Enkele honderden meters verderop werd in de Merelstraat eveneens een bom gevonden. Die explodeerde niet. Op dat adres woont een familielid van de Alblasserdamse ‘zakenman’, melden bronnen. Het huis in de Trompstraat in Hendrik-Ido-Ambacht, die zondagavond werd beschoten, wordt ook bewoond door familie. In de nacht van zaterdag op zondag is er daarnaast succesvol brand gesticht in een bedrijfspand in Alblasserdam. Óók gelinkt aan Alex R.: hij had daar een tijdlang een bedrijf zitten, aan de Ohmweg.