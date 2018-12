Hoe Dordrecht 4000 extra banen wil creëren

Vrouw (21) uit Hardinx­veld zwaarge­wond door val bij Baanhoek­brug in Dordrecht

11:21 Een 21-jarige scooterrijdster uit Hardinxveld-Giessendam is gisteravond zwaargewond geraakt bij een val op de Baanhoekbrug in Dordrecht. Ze is met onder andere letsel aan haar gezicht naar het ziekenhuis gebracht.