Hoe de trouwring van een dwangarbeider uit de Tweede Wereldoorlog twee families bij elkaar bracht

Baas Parkhuis: ‘We hebben gedaan wat we konden, dat is een heel schrale troost’

3 september ,,We hebben gedaan wat we konden en wat we moesten tegen corona. Het is mooi dat dat nu ook uit onderzoek blijkt, maar het is een heel schrale troost.’’ Paul van Gennip, bestuurder van het Dordtse verpleeghuis Het Parkhuis, wil maar zeggen: het rapport van Amsterdam UMC poetst het verdriet om 31 overleden slachtoffers niet weg.