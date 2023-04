Historisch Platform maakt top 10 van verwaarloosde Dordtse panden: ‘Nu gebeurt er niks’

Politie treft in Ambacht 60 kilo heroïne aan in dubbele bodem van vrachtwa­gen; 4 mannen aangehou­den

De politie heeft donderdagnacht in een vrachtwagen in Hendrik-Ido-Ambacht flink wat hoeveelheid heroïne gevonden. Zestig kilo heroïne, met een handelswaarde van zo’n 600.000 á 700.000 euro. Vier mannen tussen de 26 en 48 jaar oud zijn in een loods aangehouden.