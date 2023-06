Hij zat bij Defensie, nu wordt Frank Rijkaart bestuurder in Zuid-Holland: wie is deze BBB'er?

Penthouse Sequoia te koop voor ruim een ton meer dan in 2021: Tóch is dat niet gek

Het allerhoogste appartement van Dordrecht, een van de twee penthouses in de Sequoia, staat te koop. De woning met panoramisch uitzicht staat te koop voor 845.000 euro k.k. Dat is bijna anderhalve ton meer dan wat het penthouse bij de verkoop in 2021 kostte, maar onverklaarbaar is het niet.