Hier gaan duizenden kilo's eikenprocessierups in vlammen op: ‘In de eerste oven is het al met ze gedaan’

Voormalig gemeente­raads­lid Marius Schenkel (68) overleden

15:37 Zwijndrechtenaar Marius Schenkel (68) is overleden. Hij was van 1998 tot de verkiezingen van vorig jaar gemeenteraadslid voor de ChristenUnie-SGP. In de laatste jaren van die periode was hij ook fractievoorzitter en vice-voorzitter van de gemeenteraad. Daarnaast was hij vrijwilliger in het hospice in Hendrik-Ido-Ambacht. Bij zijn afscheid als raadslid werd hij onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau