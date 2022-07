Het Theewinkeltje verdwijnt na 18 jaar uit Dordtse binnenstad: ‘Anders ga ik failliet’

Achttien jaar geleden opende de Dordtse haar winkeltje aan de Nieuwstraat in het Dordtse centrum, nadat ze in 1999 kennismaakte met theeverkoop bij Theekransje. Dat liep lang goed. Vijf jaar geleden overleed Moniques man Peter, plots. ,,Zijn lichaam hield er mee op en binnen vijf kwartier was ik hem kwijt’’, vertelde ze in 2021 aan deze krant. Het was moeilijk, ook financieel in haar eentje, maar ze wilde door met haar passie. Ze werd theesommelier en ging, ook met goede moed, de coronaperiode in.