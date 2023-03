Het stationsgebied van Dordrecht blijft veranderen

DORDT EIGEN-AARDIG Dit is waarom de snelweg in Dordrecht ‘rondweg N3’ genoemd wordt

Het is geen halszaak. De wereld gaat er echt niet minder hard om draaien, maar er zit Eigen-Aardig toch wat dwars. In Wikipedia staat dat “onze N3” zo heet omdat het een deel is van de Rijksweg 3, die doorgetrokken zou worden naar Dordrecht. En dat is uiterst dubieus. Daarom maar een en ander over de geschiedenis van de Dordtse rijkswegen. Er zijn er twee op het Eiland van Dordrecht, de A16 en de N3.