Het ritme van het getij

DE STARTER Tandartsas­sis­ten­te Hester (35) verzorgt nu voeten: ‘De handelin­gen lijken best op elkaar’

Na jarenlang als tandartsassistente te hebben gewerkt, zocht Hester Klop (35) naar een nieuwe uitdaging. Ze deed een nieuwe studie en begon pedicurepraktijk Refresh your feet in haar garage. ,,De handelingen lijken best op elkaar, maar hier ben ík de hoofdbehandelaar.”

21 maart