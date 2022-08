Het Oosters Tapijthuis is niks zonder Jans bonsaibomen: ‘Gaat je boompje plots dood, dan krijg je een nieuwe’

,,25 jaar geleden had ik een bonsai-tuin in de binnenstad. Ik heb dit gemist.” Midden in de winkel steekt Jan Lokhorst (70) een sigaret op. Hij bladert door een oud fotoboek. Een bonsai-show in de Merwehal, lezingen over de boompjes en een heuse Japanse tuin: de fascinatie voor bonsaibomen was altijd al aanwezig bij Lokhorst.