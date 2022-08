Het is pas augustus, maar de Dordtse kerstballen zijn alweer te koop bij de VVV: ‘Is het hele jaar vraag naar’

Augustus? Dat is wel érg vroeg.

,,Kerst is nog ver weg inderdaad, maar er is het hele jaar door vraag naar de Dordtse kerstballen heb ik begrepen. Mensen willen ze alvast hebben, omdat ze met kerst vaak uitverkocht zijn. Of ze willen ze cadeau doen aan iemand die nu jarig is. De kerstboom, díe mag nog wel even wachten.’’