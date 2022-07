Het is op sommige plekken een klerezooi met die groene deelscooters. Dat moet toch beter kunnen?

COLUMNGroene deelscooter. Je hoeft die twee woordjes alleen maar op te schrijven en half Dordt reageert als een stier op een eh... groene deelscooter. En dat begrijp ik best, want die dingen worden nou niet bepaald door iedereen op nette wijze ‘gestald.’ En dan druk ik me nog héél voorzichtig uit, want sinds uitbater Go Sharing dit project in Dordt uitrolde, is het in sommige stadsdelen een klerezooi.