Het Gezelschap helpt een handje bij opening compleet verbouwd Hof van Nederland

Badderen op het Staten­plein zonder René: ‘Die zit op een wolkje te lachen’

,,Ik weet zeker dat René ergens op een wolkje zit en in de lach schiet als hij ons zo ziet.’’ De Dordtse Caroline Wimmers en enkele vrienden, uitgedost in carnavaleske badkleding, zijn er klaar voor: een duik in de fontein van het Statenplein in Dordrecht.

22 juni