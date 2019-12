Het familiedrama in Dordrecht en de vermissing van Dirk Dalebout: de zomer van 2019 in nieuwsfoto's gevangen

Bij een enorme brand in een varkensstal in Streefkerk kwamen in augustus bijna 1500 varkens om in de vlammenzee. ,,We keken de schuur in, maar toen stond het dak al in lichterlaaie. We stonden er met onze neus bovenop, maar konden niets meer doen. Zó snel greep het vuur om zich heen. Toen we bij het washok de deur opentrokken, zagen we één grote vlammenzee.’’