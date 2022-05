Het Dordtse college is nog niet eens rond, maar ik heb nu al iets te mopperen

Alblasser­dam maakt namen van alle wethouders bekend

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Alblasserdam is bekend. Namens D66 stapt Ramon Pardo in, Marten Japenga doet dat voor de ChristenUnie. Eerder was al bekend dat Margreet de Deugd (CDA) en Freek de Gier (VVD) een wethouderspost gaan bekleden. De portefeuilleverdeling is nog niet bekend.

