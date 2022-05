Het belang van biodiversiteit: ‘Natuur in de stad is geen tweederangs natuur’

VAN NATURE Naar de oogstrelen­de ijsvogel kijken door scherm: ‘Je wordt niet gestoord en de vogels krijgen meer rust’

De kleurrijke vogels nestelen ook in Dordtse stadsparken. Van Nature bezocht een broedlocatie in Schiedam waar je ongestoord door een wilgenhouten scherm naar ijsvogels kunt turen. Is dat ook iets voor sommige broedlocaties in Dordt?

20 april