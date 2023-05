Hertenwetje is laaghangend fruit voor BBB

Biedings­cir­cus voor de 230 auto’s in de Dordtse loods barst los; lees hier hoe de veiling werkt

Interesse in een van de 230 oldtimers die in Dordrecht staan? Vanaf vanmiddag barst het biedingscircus online los. Natuurlijk staan er auto’s bij die voor velen onbetaalbaar zijn, maar voor het merendeel van de auto’s is dat niet direct het geval. Lees hier alles over de veiling.