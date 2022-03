Hertelling Dordrecht levert minimale wijzigingen op, maar VSP en CDA blijven staan op vier zetels

De hertelling van de stemmen in Dordrecht heeft het politieke speelveld in de stad onveranderd gelaten. Zowel het CDA als de Verenigde Senioren Partij (VSP) kwam uit op vier zetels, hetzelfde aantal als na de eerste telling. Het CDA kreeg twee stemmen extra, de VSP juist twee minder. Om de zetelverdeling te veranderen had de VSP juist enkele stemmen moeten inlopen op het CDA.

Ook aan de poppetjes die de zetels gaan bezetten, wijzigde niets. De hertelling betrof 16 van de 79 Dordtse stembureaus. Dertig tellers waren uren bezig om de foutjes eruit te halen. Zo waren vorige week bij de gemeenteraadsverkiezingen negen volmachten tussen de stempassen beland. ,,Het is een ontzettende klus geweest, maar ik denk dat het goed is dat we het hebben gedaan’’, zei burgemeester Wouter Kolff na het voorlezen van de definitieve verkiezingsuitslag. ,,Anders was het vier jaar lang boven de markt blijven hangen.’’

Archieven

Her en der bleek dus wel wat mis te zijn gegaan, maar dat maakt alleen voor de archieven een verschil. Naast de VSP had ook Denk-lijsttrekker Masum Kolkilic op een hertelling aangestuurd. Zijn partij, die voor het eerst meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen en één zetel wist te bemachtigen, had in de processen-verbaal van de 79 Dordtse stembureaus verschillende ‘onrechtmatigheden’ gezien.

Voormalige gemeenteraadslid voor Beter Voor Dordt, Martijn Groeneweg, trok ‘als betrokken burger’ aan de bel en dat gold ook voor VSP-lijsttrekker Margret Stolk, die als enige partij baat kon hebben bij de hertelling. Alle drie kondigden zij aan een hertelling aan te vragen, maar het centraal stembureau was zelf na alle opmerkingen van de afgelopen dagen en overleg met de Kiesraad en het ministerie ook al tot die conclusie gekomen.

Bij 23 van ruim 44.000 stemmen ging het niet helemaal goed, zo bleek. Op tien stembureaus werden meer stembiljetten uitgereikt dan had gemoeten en op dertien juist minder. Voor 10 van die 23 vergissingen was een goede verklaring, maar in 13 gevallen dus niet. En daarom werden dinsdag de stemmen van zestien bureaus opnieuw geteld. Slechts van enkele stemmen blijft onduidelijk wat er mis is gegaan.

