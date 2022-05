Herdenking Bleskensgraaf ook voor nieuwe oorlogsslachtoffers

Wantijpark wordt deze zomer omgetoverd tot walhalla voor bierlief­heb­bers

Dordrecht is een bierfestival rijker: Mout Bierfestival strijkt deze zomer neer in de stad. Drie dagen lang kunnen bierliefhebbers hun hart ophalen in het Wantijpark. ,,Het park wordt omgetoverd tot biertuin. We hebben meer dan tweehonderd verschillende soorten speciaalbier.”

23 mei