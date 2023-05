Herdenking aan mislukt bombardement op Moerdijkbrug

VAN WIEG TOT GRAF Wim Anceaux (70) hield de herinne­ring aan zijn neef en oorlogs­held levendig: ‘Vreemd om tijdens een herdenking je eigen naam te lezen’

Met hart en ziel zette Wim Anceaux zich in om de herinnering aan de helden die zijn omgekomen bij het bombardement op de Moerdijkbrug op 13 mei 1940 in leven te houden. Dit gepassioneerde hart begaf het op 14 mei van dit jaar, een dag na de herdenking. ,,Hij kon het loslaten, het was goed zo.’’