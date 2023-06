Helpende Handen en Hulplijn Dordt gaan samenwerking aan

PODCAST DE ZAAK X Agent die harde klap hoorde in de auto dacht dat hij een hert aanreed, maar het was Esmeralda

Onderweg naar het bureau besluit politieagent T. in december 2021 niet de provinciale weg te pakken, maar een parallelweg. Hij wil vanaf die weg kijken of mensen tijdens het rijden een telefoon in hun hand hebben. Dan ziet hij plots een donkere vlek op zich af komen. Hij hoort een harde knal en denkt een hert te hebben geraakt. Maar als hij gaat kijken is het geen hert, maar de 29-jarige Esmeralda. Ze is op slag dood.