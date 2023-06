Helder weer in Dordrecht vandaag

Woning in Dordrecht voor drie maanden op slot vanwege vondst harddrugs

Burgemeester Wouter Kolff sluit per direct een woning aan de Wijngaardstraat in Dordrecht. In het huis trof de politie tijdens een binnentreding een ruime handelshoeveelheid harddrugs aan. De drugs zijn direct in beslag genomen. Het pand wordt gesloten tot dinsdag 5 september 2023.