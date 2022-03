‘Hekserij’ in Skaeve Huse: bewoner Maurice B. steekt zijn Merwedehuusje in de fik

Langdurig daklozen krijgen in Gorinchem mogelijk onderdak in skaeve hûse

Langdurig daklozen in de regio krijgen mogelijk op termijn onderdak in Gorinchem. Burgemeester en wethouders onderzoeken samen met de gemeente Molenlanden of zij ergens plaats hebben voor skaeve hûse. In Dordrecht staan al enkele jaren vijf van deze eenvoudige eenpersoons huisjes, ook wel Merwedehuusjes genoemd.

17 maart