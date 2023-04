Heinenoordtunnel gaat voor het eerst echt dicht in beide richtingen: ‘Wordt een drama’

oorlogsverhalen Dankzij Jaap (91) wordt deportatie Joodse families uit Strijen nooit vergeten: ‘Ze dachten terug te keren’

In de vijfdelige serie Oorlogsverhalen uit de Hoeksche Waard vertelt elke week een regiogenoot over zijn of haar herinneringen. Vandaag: Jaap de Koning (91). Over Strijen dat beefde van de bommen, een bakker in een leeg dorp, en hoe Jaap zorgde dat drie Joodse families nooit vergeten worden.