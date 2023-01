Heijkoop doet nu twee gemeenten: naast Hendrik-Ido-Ambacht ook Alblasserdam

Heijkoop had eigenlijk eind vorig jaar al met pensioen zullen gaan, maar Smit had het te druk om al een opvolger voor hem te zoeken. Daarop besloot Heijkoop nog maar een jaartje aan te blijven. Vervolgens klopte Smit ook bij hem aan om Alblasserdam er bij te doen. De Ambachtse burgemeester weet uit ervaring hoe het is om in die twee gemeenten tegelijk eerste burger te zijn: hij nam het ambt in het Damdorp ook al waar voordat Paans aantrad.