Heftige schietpartij in Dordrecht, twee agenten geraakt: ‘Hoorden zeker twintig schoten’

UPDATEHeftige schietpartij in Dordrecht woensdagavond. Twee politieagenten zijn neergeschoten. Van de drie aangehouden verdachten is ook één iemand gewond geraakt. De buurt is geschokt. ‘Mijn vrouw heeft moeten wegduiken achter een auto.’

Alle drie de slachtoffers waren aanspreekbaar op het moment dat ze naar het ziekenhuis werden vervoerd, meldt een woordvoerder van de politie ter plaatse. Maar over de aard van de verwondingen wordt verder niets bekendgemaakt. Ook niet over wat zich precies heeft afgespeeld in de omgeving van de Toulonselaan.

Volledig scherm De politie heeft de omgeving afgezet. © Fotopersburo Busink

Bewoners van onder meer De La Reystraat en de Toulonselaan werden rond negen uur ‘s avonds opgeschrikt door schoten. Een hele reeks ambulances, politievoertuigen én twee traumahelikopters snelden er naartoe. Een man vertelt dat zijn vrouw, die als getuige werd gehoord door de politie, een groot deel van de schietpartij heeft meegemaakt. Volgens hem vond die plaats in de De la Reystraat, die aan de Toulonselaan grenst. ,,Er was al iets aan de hand in de straat voordat de schietpartij plaatsvond. Er stond een busje van handhaving in de buurt. En er liep een man over straat, hij leek dronken”, vertelt hij.

Quote Ja, we wisten direct dat het geen vuurwerk was, want we hoorden roepen ‘vuurwapen!’ Ooggetuige

,,Kort daarna heeft mijn vrouw gehoord dat er twee keer werd geroepen door één van de handhavers: ‘Hij heeft m’n wapen!’ Daarop volgden heel veel schoten. Eén agent werd daarbij in zijn gezicht geraakt, de ander in zijn been”, vertelt hij. ,,Mijn vrouw heeft moeten wegduiken achter een auto. Vervolgens is ze een woning ingevlucht.” Of er inderdaad geschoten is met een dienstwapen kan de politie op dit moment niet bevestigen. ,,Dat moet uit onderzoek blijken”, aldus een woordvoerder.

Een groepje jongeren dat woont in een huis grenzend aan de Toulonselaan heeft het incident ook meegekregen. ,,We zagen vóórdat de schoten klonken inderdaad al een busje van handhaving staan op de Toulonselaan. Niet lang daarna hoorden we in korte tijd zo’n twintig schoten. Echt in een halve minuut ofzo. De schietpartij vond vrijwel zeker in de De la Reystraat plaats. Wij zijn heel erg geschrokken. Ja, we wisten direct dat het geen vuurwerk was, want we hoorden roepen ‘vuurwapen!’’

Omgeving afgezet, volop onderzoek gedaan

Kort na de schietpartij werd de omgeving van de Toulonselaan ruim afgezet met linten, zodat forensische opsporing onderzoek kon doen. ,,De Rijksrecherche pakt dit onderzoek verder op”, aldus een politiewoordvoerder. De rol van de drie aangehouden personen wordt onderzocht. Of er nog andere verdachten worden gezocht, is op dit moment niet bekend.

Quote Binnen de kortste keren kleurde heel de straat blauw van de zwaailich­ten Ooggetuige

In De La Reystraat, waar de schietpartij volgens verschillende ooggetuigen dus zou hebben plaatsgevonden, was een geparkeerde donkerkleurige auto te zien, waarvan één van de portieren is geopend. Daaromheen zijn verschillende pionnen geplaatst.

Volledig scherm Het is druk op de afgezette Toulonselaan. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Na het incident stonden tientallen omwonenden geschrokken op straat, om de politielinten heen. ,,Het is hier wel vaker onrustig in de buurt, met vuurwerk enzo, maar dit klonk echt anders. Binnen de kortste keren kleurde heel de straat blauw van de zwaailichten”, vertelt een buurtbewoner. De politie sommeerde bewoners binnen te blijven en sprak daarbij van ‘een groot plaats delict’.

‘Heftig incident’

Burgemeester Wouter Kolff spreekt op Twitter van een ‘heftig incident’. Hij weet te vertellen dat in ieder geval één van de agenten ‘serieus gewond is geraakt’. ,,Ik leef zeer mee met het slachtoffer, diens familie, naasten en collega's.”

