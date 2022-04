Hef parkeergarage Drievriendenhof op voor binnenstadsbezoekers

COLUMN Die files in de binnenstad zijn beschamend voor Dordrecht

In het kader ‘prioriteiten van het nieuwe (nog te installeren) college’ had ik het vorige week al over het nijpende woningtekort op dit eiland. Want wie straks ook de stad bestuurt, bouwen, bouwen en nog eens bouwen zal hier de komende jaren een welhaast heilig credo moeten zijn. En toen dacht ik: zullen we hier meteen maar een soort onregelmatig rubriekje van maken?

