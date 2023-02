Hebben veehouders wel de juiste vergunningen voor uitstoot stikstof? Partij voor de Dieren wil opheldering

,,De natuur staat er belabberd voor”, weet Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. ,,Daarom willen we niet dat de provincie onjuiste of zelfs geen benodigde natuurvergunningen gaat gedogen, maar daadkrachtig orde op zaken gaat stellen.”

Daarom wil Van Viegen weten hoeveel veehouders er momenteel in Zuid-Holland zijn en of het provinciebestuur weet of deze bedrijven de juiste natuurvergunningen hebben. Denkt ze dat dit snel opgehelderd is? ,,Er staat een maand voor de beantwoording en ik verwacht niet dat ze binnen die tijd alles in kaart hebben. Maar ik wil vooral dat ze ermee aan de slag gaan.”