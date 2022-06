Harry Wagemakers stapt op als heemraad van waterschap: ‘Ik heb slapeloze nachten gehad’

Het opstappen van Wagemakers, die pas sinds augustus vorig jaar de rol van heemraad vervulde, heeft veel te maken met de verhoudingen in de bestuurskringen van het waterschap. Bij Hollandse Delta, verantwoordelijk voor schoon water en sterke dijken op onder meer het Eiland van Dordrecht, de Hoeksche Waard en het eiland van IJsselmonde, is het al jaren onrustig. Vorig jaar verscheen een vernietigend rapport over de verziekte bestuurscultuur binnen Hollandse Delta. Daarna stapte het toenmalige bestuur op.