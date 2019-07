Hanneke is geslaagd maar moet alsnog met de trein vanwege chaos bij het CBR

Dordtse raad ergert zich aan graven in nieuwe wegen

15:24 Als het aan de gemeenteraad van Dordrecht ligt, moet het afgelopen zijn met het openbreken van straten die net opnieuw aangelegd zijn. Het komt volgens de Dordtse raadsleden te vaak voor dat werklui met een schop of een freesmachine in de weer gaan in wegdek dat net voor een hoop geld voorzien is van een nieuwe asfaltlaag.