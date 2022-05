Gwendoline is 23 en heeft long covid: ‘Voor een dagje shoppen of de Efteling heb ik een rolstoel nodig’

fotoserie Dordt in Stoom 2022 zit erop: ‘Kwart miljoen bezoekers hebben we wel overtrof­fen’

Naar schatting meer dan een kwart miljoen bezoekers bezochten het afgelopen weekend Dordt in Stoom. De vrijdag, zaterdag en zondag gingen het Dordtse centrum en een stukje Biesbosch even flink terug in de tijd. Met succes. ,,Dit is geweldig, ook voor Dordrecht. Daar doen we het tenslotte voor.’’

22 mei