Gun Hagens zijn ‘windmolenproject’, monitor het én trek er lering uit

COLUMN Ondernemer­tje pesten… iets anders is ‘t niet

Antonio, de vriendelijke ondernemer die op de Vriesebrug een broodjeszaak bestiert, was er volledig overstuur van. Waarvan? Van het getreiter van een tactloze toezichthouder met een opgeblazen ego. En geloof me, ik heb bewust een paar dagen nagedacht alvorens mijn mening over het handelen van deze persoon op u los te laten, simpelweg omdat ik niet alle toezichthouders in deze stad over één kam wil scheren.