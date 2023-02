Grotere Bruna geopend in winkelcentrum Sterrenburg

indebuurt Suzan zamelt meubels in voor mensen in armoede: 'We krijgen dagelijks aanvragen'

Suzan de Groot startte zeven jaar geleden met Geef het Dordt. Dit is een stichting die meubels inzamelt voor mensen die in armoede leven en noodhulp nodig hebben. In de oude dansschool langs de Merwedestraat hebben ze een flink magazijn waar vrijwilligers hele inboedels samenstellen. En daar blijft het niet bij, want Suzan heeft nog veel meer ideeën.

