Grote Kerk van Dordrecht moet op zoek naar nieuwe predikant

Wansink was sinds 2015 predikant van de Hervormde Gemeente, onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland, die kerkt in de Grote Kerk van Dordrecht. Voor hij naar de stad kwam was hij in zijn 35-jarige loopbaan actief in Rijssen, Ameland en Winterswijk.

Hoofdstad van het protestantisme

Dordrecht omschreef hij eerder als ‘de hoofdstad van het protestantisme’ en het ‘unieke symbool’ daarvan is de Grote Kerk. ,,Dat maakt deze baan voor mij extra bijzonder’’, zei hij in een interview met deze site. Hij loodste de kerk door de moeilijke coronaperiode , waar soms amper mensen welkom waren om besmettingsgevaar te voorkomen. Kerkgangers waren al die tijd voornamelijk aangewezen op livestreams voor de preek van Wansink.

Toen tv-spektakel The Passion naar Dordrecht kwam in 2019, was hij daar in tegenstelling tot andere predikanten zeer verguld mee. ‘Een geweldige kans om mensen met het geloof in aanraking te brengen.’ Onduidelijk is nog wanneer hij precies de overstap maakt naar Gelderland, maar verwacht wordt dat Wansink voor de zomer Dordrecht verlaat.